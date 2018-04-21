المدير التنفيذي لأرسنال: ليس هناك بديل لفينغر لإنه شخص إستثنائي

أشاد المدير التنفيذي لنادي ​أرسنال​ ​إيفان غازيديس​ بالعمل الذي قام به مدرب الفريق الحالي ​أرسين فينغر​ من إنجازات في 22 سنة، ولا يريد أن يصرح عن البديل الذي سيحل مكانه في الفرة المقبلة، بعد أن أعلن فينغر رحيله عن الفريق في نهاية الموسم.

وصرح غازيديس في مؤتمره الصحفي قائلاً: “لقد كان يومًا عاطفيًا لكل من يرتبط بهذا النادي ، فينغر ليس متوجدًا اليوم لان تركيزه هو على لقاء الاحد امام ويست هام .”

وأضاف: “الناس يتحدثون اليوم عن فينغر كثيرًا وبشكلٍ رائع عما قدمة لارسنال، إنجازاته غير عاديه ولن تتكرر، لقد غير اللعبه تمامًا ووضع معيارًا جديدًا وطموحًا جديدًا للفوز مع تحقيق الكمال، لقد استطاع أن يحول الكرة الجميلة وجعلها مشهورة في جميع انحاء العالم بأسلوب الكرة التي نلعبها.”

وتابع: “لا يوجد هناك بديل لفينغر لإنه شخص إستثنائي، سيكون لدينا استراتيجية حول ذلك وبدأنا ذلك من اليوم، لا أريد كشف المزيد واريد إبقاء هذا الأمر بشكل سري وخاص، ومن المؤكد أن المدرب الجديد لن يكون له سلطة مثلما كان لدى فينغر.”

وأكمل: “لماذا حصل هذا اليوم؟ نحن نريد شكر هذا الرجل، آرسنال و آرسين يحتاجون وقت للتحضير، كلما كان أبكّر كلما كان أفضل.”

وأردف: “ردة فعل اللاعبين؟ اعتقد ان ردة الفعل انعكست على التدريبات اليوم ، رأيت القدر الكبير من الحماس لإعطاء أرسين الوداع الذي يستحقها. “