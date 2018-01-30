المديرية العامة للأمن العام تكشف تفاصيل جريمة قتل فادي عسكر لطليقته في رأس النبع

فادي عسكر إعترف بجريمة قتل طليقته ندى بهلوان في رأس النبع الأسبوع الماضي، والمديرية العامة للأمن العام تكشف تفاصيل الجريمة.

في إطار متابعتها لخيوط جريمة القتل المروعة التي وقعت ضحيتها مواطنة لبنانية وفرار الفاعل الى جهة مجهولة، توفرت للمديرية العامة للأمن العام معطيات حول محاولة الجاني الفرار الى خارج الاراضي اللبنانية، فتم الايعاز الى الجهات المختصة بتكثيف الاستقصاءات والتحريات وتشديد الاجراءات الى ان تم توقيفه.

التحقيقات أكدت ان الموقوف اعترف انه وعلى خلفية مشاكل عائلية توجّه الى منطقة رأس النبع مكان اقامة طليقته وتربص لها لحين خروجها من منزلها واطلق النار عليها من بندقية نوع pump action فأرداها قتيلة، ثم لاذ بالفرار بواسطة سيارة كان استأجرها لهذه الغاية متوجهاً الى الحدود اللبنانية السورية لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية حيث ألقي القبض عليه في محيط مركز المصنع الحدودي.