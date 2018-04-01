المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تشرح التفاصيل المتعلقة بالناخبين واللوائح

مع اقتراب موعد الانتخابات، شرحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس لتلفزيون المستقبل، التفاصيل المتعلقة بالناخبين واللوائح.

يتواصل العمل ليلا نهارا في وزارة الداخلية تحضيرا للإنتخابات النيابية في السادس من ايار المقبل.

فبعد اقفال باب الترشيحات وانضواء المرشحين في لوائح تعمل الوزارة على التحضيرات اللوجستية اضافة الى عملية نشر الوعي لدى الناخبين عن كيفية الإنتخاب وفق القانون الجديد

وشرحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس التي تشرف على كل ما يختص بالإنتخابات عبر تلفزيون المستقبل تفاصيل تتعلق بالناخبين واللوائح.

وسمح القانون الجديد للناخب ببعض الأمور لكن بشروط وابرزها بقاء هاتفه النقال بحوزته خلال عملية الإقتراع، في وقت ستصدر الوزارة تعاميم تتعلق بالناخبين المرضى او كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

واعلنت يونس انه تم تحديد يومي 27 و28 من نيسان المقبل لإقتراع اللبنانيين المسجلين في الخارج و3 ايار لموظفي أقلام الإقتراع على ان تحفظ اللوائح ان كان لموظفي الأقلام او للمغتربين عقب نقلها بعد ختمها بالشمع الأحمر الى مصرف لبنان لتفرز بعد انتهاء العملية الإنتخابية في السادس من ايار خلال عملية الفرز الأخيرة.

تقرير: شهير ادريس