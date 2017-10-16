المدعي العام الإسباني يطلب احتجاز رئيس شرطة كاتالونيا

أكد متحدث باسم المحكمة العليا الإسبانية أن “المدعي العام طلب استصدار قرار باحتجاز جوسيب لويس ترابيرو رئيس شرطة كتالونيا الذي يواجه اتهامات بالتحريض”.

وأوضح المتحدث أن “قاضياً ​إسبانيا​ سيصدر في وقت لاحق اليوم قرارا بخصوص ما إذا كان ترابيرو سيحتجز دون كفالة”.

يذكر أن ترابيرو خضع لتحقيق رسمي في اتهامات بالتحريض بسبب عدم إصداره قرارا بإنقاذ أفراد شرطة الحرس المدني الذين حاصرهم عشرات الآلاف من المحتجين المؤيدين للديمقراطية في شهر أيلول داخل مبنى يتبع حكومة كتالونيا في ​برشلونة​.