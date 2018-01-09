المخلافي​: الحكومة لن تسمح للحوثيين بتهديد الأمن والسلم في إليمن

أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن “الحكومة لن تسمح للحوثيين بتهديد الأمن والسلم في إليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية”.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن “يأخذ تهديدات الحوثيين بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر مأخذ الجد”.
ولفت إلى أن “تهديدات الحوثيين بقطع الملاحة بالبحر الأحمر تكشف الوجه الإرهابي لهذه الجماعة واستهانتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.
وشدد على ان “الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به وسعيها لتجنيب شعبنا الحرب والدمار”.
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