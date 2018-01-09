المخلافي​: الحكومة لن تسمح للحوثيين بتهديد الأمن والسلم في إليمن

أكد وزير الخارجية اليمني ​عبد الملك المخلافي​ أن “الحكومة لن تسمح للحوثيين بتهديد الأمن والسلم في إليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية”.

ودعا المجتمع الدولي إلى أن “يأخذ تهديدات ​الحوثيين​ بقطع طرق الملاحة الدولية في ​البحر الأحمر​ مأخذ الجد”.

ولفت إلى أن “تهديدات الحوثيين بقطع الملاحة بالبحر الأحمر تكشف الوجه الإرهابي لهذه الجماعة واستهانتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وشدد على ان “​الحكومة اليمنية​ ممثلة بالرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ تؤكد حرصها على السلام واستمرار تمسكها به وسعيها لتجنيب شعبنا الحرب والدمار”.