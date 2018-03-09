المحكمة العليا التركية تدعو الى تشديد الحكم على صحافي

أبطلت المحكمة العليا التركية حكما بالسجن خمس سنوات بحق الصحفي البارز جان دوندار معتبرة أنّه تجب معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما بتهم تتعلق بـ”التجسس”.

وقالت المحكمة العليا، يوم الجمعة، إنّ المحكمة الأدنى درجة التي أصدرت الحكم كان عليها أن تحدد العقوبة بحق دوندار بناء على “التهم المتعلقة بالتجسس التي تستتبع أحكاما بالسجن بين 15 و20 عاما بدلا من الحكم عليه بموجب التهمة الأقل وهي إفشاء معلومات سرية”، وأضافت المحكمة، بحسب وكالة “الأناضول” التركية أنّ زميله في صحيفة “جمهوريت” إرديم جول يجب تبرئة ساحته لعدم كفاية الأدلة.

وقال دوندار، عبر تغريدة على موقع “تويتر” من لندن، حيث سافر أثناء الإفراج عنه ويحاكم حاليا غيابيا، تعليقا على القرار “التجسس الحقيقي هو نقل الأسلحة سرا إلى دولة أجنبية، من يعدون تقريرا عنها هم الصحافيون”. وقال لرويترز: “إذا كانت هناك جريمة فهي ليست جريمتي بل جريمة الحكومة”.

وكان صدر الحكم بحق دوندار، وزميله جول، عام 2016 بالسجن خمس سنوات لنشرهما تسجيل فيديو، قيل إنّه يظهر جهاز المخابرات التركي وهو ينقل أسلحة في شاحنات إلى سوريا. وتم الإفراج عنهما لاحقا في انتظار الاستئناف على الحكم.