المحكمة العليا استبعدت احزاب المعارضة الرئيسية من الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

استبعدت محكمة العدل العليا في فنزويلا تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” الذي يضم احزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة، ممهدة بذلك لاعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المحكمة في قرارها :”انه على المجلس الوطني الانتخابي استبعاد طاولة الوحدة الديموقراطية من العملية الانتخابية”.

وسمحت المحكمة للسلطة الانتخابية بان ترجىء لستة اشهر اعادة تسجل الاحزاب بما في ذلك اعضاء التحالف، التي كانت مقررة في نهاية الاسبوع الجاري.

وكان مادورو اطلق الاربعاء حملة للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يؤكد انه سيفوز بها.

وكانت كراكاس اعلنت انها ستجري انتخابات مبكرة قبل 30 نيسان المقبل في خطوة باغتت المعارضة المقسمة والضعيفة. وتدين الاسرة الدولية منذ الثلاثاء قرار السلطة الفنزويلية.

وقالت واشنطن التي فرضت الصيف الماضي عقوبات على كراكاس، الاربعاء :”ان هذا التصويت لن يعكس ارادة الفنزويليين وستعتبره الاسرة الدولية غير ديموقراطي وغير شرعي”.