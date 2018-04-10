المحكمة العسكرية ألغت حكما غيابيا بالسجن 6 أشهر بحق غدار

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قرارا بإلغاء حكم غيابي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدار المقيمة في الولايات المتحدة الاميركية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 10 كانون الثاني الماضي الحكم الغيابي لتعذر تبليغ صاحبة العلاقة.

وجاء الحكم الملغى على خلفية تصريحات أدلت بها غدار في أيار من عام 2014 خلال ندوة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى تحدثت خلالها عن “النفوذ الايراني وحليفه حزب الله في الحرب السورية وفي لبنان”، متهمة “الجيش اللبناني بالتفريق بين اللبنانيين”، ما اعتبرته المحكمة آنذاك بأنه “اساءة لسمعة الجيش والتشهير به”.

وفي حيثيات قرار الالغاء، اعتبرت المحكمة العسكرية بعد تسلمها اعتراضا من وكيل غدار، “أن الامر ليس من اختصاص القضاء العسكري كون غدار صحافية، وأن تصريحاتها أتت خلال مشاركتها في ندوة بصفتها الاعلامية، وأن الملف من اختصاص محكمة المطبوعات”، وقررت إعادة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإحالتها على المرجع المختص.