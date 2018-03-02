المحكمة العسكرية أرجأت متابعة محاكمة الفلسطينيين الفاعور وخليل الى 10 نيسان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أرجأت الى 10 نيسان المقبل متابعة محاكمة الموقوفين الفلسطينيين محمود الفاعور وطعان خليل اللذين سلما نفسيهما بعد مرور 13 عاما على صدور حكم غيابي بحقهما عن المحكمة العسكرية قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة محاولة القيام بأعمال ارهابية.

ونفى المتهمان لدى مثولهما أمام المحكمة في حضور ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير أي علاقة لهما ب” حزب التحرير”، وهو حزب اسلامي متشدد يدعو الى القيام بعمليات عسكرية في العراق وفي الداخل اللبناني، أو أنهما من كوادره وزعما بأنهما علما بالحكم الغيابي الصادر بحقهما من “الصحف”.

وقررت المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، توجيه كتب الى مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام لتحديد مكان سكن المتهمين في الفترة التي تلت صدور الحكم الغيابي بحقهما وكيفية حصول نهاد خليل شقيق الموقوف طعان على جواز سفر وهو مطلوب بحكم غيابي صادر بحقه في القضية نفسها.