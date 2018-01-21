المحكمة العراقية العليا تحسم الجدل وترفض تغيير موعد الانتخابات

في حين قضت المحكمة العراقية العليا بعدم تغيير موعد الانتخابات، يجتمع البرلمان لبحث الاتفاق بشأن موعد وقانون الانتخابات المنتظرة.

ووضعت المحكمة حداً للجدل بشأن تأجيل الإنتخابات وثبتت موعد إجرائها المقرر في أيار المقبل.

وقضت بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات والتقيّد بالمدة المحددة في المادة ستة وخمسين من الدستور والتي تنص على إجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.

واعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن قرار المحكمة بعدم تأجيل الانتخابات بات ملزماً، مؤكداً أن البرلمان يسعى جاهدا من أجل إقرار قانون الانتخابات من خلال حث الكتل السياسية، للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية التي تحول دون إقراره.

ولفت خلال استقباله السفير البريطاني إلى أهمية الدعم الدولي للعراق في ملف إعادة إعمار مدنه المدمرة جراء الاٍرهاب.

وكان البرلمان العراقي فشل السبت، وللمرة الثانية خلال أيام بالتصويت على موعد للانتخابات العراقية، بسبب انسحاب كتل سنية وكردية، وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

إلا أن كتلة الدعوة البرلمانية، كشفت عن قرب توصل الكتل السياسية إلى صيغة لتسوية الخلافات بشأن موعد الانتخابات.

ويسعى حيدر العبادي إلى الترشح لفترة جديدة مستغلاً تزايد شعبيته بين الغالبية الشيعية في البلاد، بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق متهمة تحمل الجنسية الألمانية من أصول مغربية، لانتمائها إلى تنظيم “داعش” وتقديمها المساعدة له.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي، عبد الستار بيرقدار، أن حكم الإعدام شنقاً جاء لأن المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، كما دِينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكماً بالإعدام على مواطنة أوروبية.