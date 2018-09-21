المحكمة الدولية تنهي المرافعات: الحكم يبنى على الادلة الثابتة

بعد اربع سنوات وأكثر من ثمانية اشهر على بدء جلساتها انهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمال المحاكمة، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي ديفيد راي فند في اختتام الجلسات المراحل التي مرت بها المحاكمة والصعوبات التي واجهتها، مشيرا الى إن المرافعات الختامية شكلت جزءًا مهمًّا من المحاكمات في الإجراءات الجنائية الدولية ومتمنيا ان لا يطول اصدار الحكم النهائي ومؤكدا انه سيبنى على الادلة الثابتة.

وقبل اختتام الجلسة الاخيرة كان فريق الادعاء قد رد على مرافعات فرق الدفاع، فاعاد التشديد على ثبات الادلة المتعلقة بشبكات هواتف المتهمين وحركة تشغيلها.

غرفة الدرجة الأولى إستمعت قبل ذلك الى فريق الدفاع عن المتهم أسد صبرا محاولا دحض كل الادلة التي تدينه.

وبتقديم المرافعات الختامية تختتم جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين، لكن هذه المرافعات لا تُعتبر استنتاجًا بالإدانة أو بالبراءة.

وسوف يصدرون القضاة حكمًا معلَّلًا يعلنون فيه ما إذا كان المتهمون مذنببن ام لا.

وقد اصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بيانا اشارت فيه الى انها ستحدد عقوبة المتهمين اذا ثبتت ادانتهم لاحقا واضافت انه بعد صدور حكم الدرجة الأولى يجوز الشروع في إجراءات الاستئناف أمام غرفة الاستئناف الخاصة بها.