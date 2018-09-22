المحكمة الدولية تبدأ المذاكرة الاسبوع المقبل

مع انتهاء المرافعات الختامية في قضية عياش واخرين امام غرفة الدرجة الاولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان تختتم جلسات المحاكمة.

هذه المرافعات الختامية، لا تُعتبر استنتاجًا بالإدانة أو بالبراءة، لكنها تشكل جزءًا مهمًّا من المحاكمات في الإجراءات الجنائية الدولية وهي تسمح للادعاء والدفاع بالمرافعة استنادًا إلى كل الأدلة الموجودة أمام غرفة الدرجة الأولى سواء أأثبت الادعاء قضيته أم لم يثبتها من دون شك معقول.

المرحلة التي تلي هذه المرافعات ينصرف فيها قضاة الغرفة للمداولة على ان يصدروا بعد اشهر حكمًا معلَّلًا يعلنون فيه ما إذا كان المتهم “مذنبًا” أو “غير مذنب”، ووفق المادة 148 من القواعد فانه لا يجوز استنتاج أن المتهم مذنب إلا إذا اقتنع أكثرية قضاة غرفة الدرجة الأولى بأن الدليل الذي يثبت الذنب قد أُقيم من دون أدنى شك معقول.

وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى أن المتهم مذنب، تحدد العقوبة لاحقًا، وبعد صدور حكم الدرجة الأولى يجوز الشروع في إجراءات الاستئناف أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة.

وفي نظرة على عمل المحكمة التي بدأت جلساتها في السادس عشر من كانون الثاني 2014، فقد عقدت 406 جلسات، ويبلغ العدد الإجمالي لصفحات محاضر الجلسات 35876 صفحة بالإنكليزية، و36552 صفحة بالفرنسية، و18688 صفحة بالعربية.

وأما المذكرات النهائية للمحاكمة التي أودعها الادعاء، والممثلون القانونيون للمتضررين، والادعاء فتضيف إلى ذلك أكثر من 1400 صفحة من المستندات الموضوعية الكتابية التي قُدِّم معها 31مرفقًا يبلغ عدد صفحاتها 1748 صفحة.

ويشارك في الإجراءات 72 متضرّرًا بواسطة ممثليهم القانونيين، فيما تلقّى القضاة أدلة 307 شهود، منهم 269 شاهد ادعاء، وإضافة إلى ذلك، وردت أدلة 150 شاهدًا في شكل إفادات وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان. وقدّم الممثلون القانونيون للمتضررين أدلة 31 شاهدًا، ودعوا 6 متضررين مشاركين ومتخصصة في علم الضحايا للإدلاء بالشهادة.

وقدم فريق الدفاع عن عنيسي أدلة 6 شهود، دليلان منها شهادتان مباشرتان و4 أدلة كتابية. ودعت غرفة الدرجة الأولى أيضًا شاهدًا واحدًا لها للإدلاء بشهادته. وقبلت غرفة الدرجة الأولى في عِداد الأدلة 3131 بيِّنة في شكل مستندات وتقع هذه البينات في صفحات يبلغ عددها 144928 صفحة.