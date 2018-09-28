المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنظّم ندوة حول تمثيل المتضررين في المحاكم الدولية

حضر خمسون محاميًا لبنانيًا ندوةً دامت يومين بعنوان: “تمثيل المتضررين أمام المحاكم الدولية والمحاكم المدوّلة”. وقد نظّمت المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) هذا الحدث بالاشتراك مع معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين في بيروت.

وافتتح الندوة نقيبُ المحامين في بيروت، السيد أندريه الشدياق، ونائب رئيس المحكمة، القاضي رالف الرياشي.

وقال السيد الشدياق: “من المهم أن يكون المحامون اللبنانيون على اطلاع على نظام القانون العام، فمن شأن ذلك أن يوسّع آفاقهم، وهذا ما يرمي إليه هذا النوع من الندوات”.

وأضاف القاضي الرياشي: “من الضروري أن يشارك المتضررون في الإجراءات القائمة أمام المحاكم الدولية. غير أن هذه المشاركة يجب أن تكون أكثر جدوى”.

وكان الغرض من الندوة إطلاع المحامين اللبنانيين على حقوق المتضررين أمام المحاكم الدولية ودعوتهم إلى الانضمام إلى قائمة المحامين المحتملين للمتضررين في المحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الجنائية الدولية، والدوائر المتخصصة لكوسوفو.

وقال رئيس قلم المحكمة، السيد داريل مونديس، في ملاحظاته الاستهلالية: “شهدنا في السنوات العشرين الماضية تحولاً مهمًا في القانون الدولي، فأصبح المتضررون محرّكي العدالة والمساءلة”.

وتناول خبراء من المحكمة الخاصة بلبنان، والمحكمة الجنائية الدولية، والدوائر المتخصصة لكوسوفو مواضيع شملت كيفية مشاركة المتضررين في الإجراءات أمام المحاكم الدولية، وكيفية التواصل مع الأشخاص القابلين للتأثر، والمعايير والإجراءات المتبعة للانضمام إلى قائمة محامي المتضررين في المحاكم الدولية.

وقال أحد المشاركين: “هذه الندوة ذات منفعة كبيرة. فقد اكتسبتُ معلومات جديدة ومثيرة للاهتمام ومهمة بشأن تمثيل المتضررين. وهذا مفيد لأنني أعتزم التقدم بطلبات للانضمام إلى قائمة محامي المتضررين أمام المحكمة الخاصة بلبنان ومحاكم دولية أخرى”.

وتندرج هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها المحكمة للتواصل مع الحقوقيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في لبنان من خلال تنظيم محاضرات ومؤتمرات ومناقشات حول طاولة مستديرة بشأن مواضيع تتعلّق بولاية المحكمة والعدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك دورها الفريد في تسهيل مشاركة المتضررين.