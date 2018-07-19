المجلس الوطني للبحوث العلمية يدحض إشاعات تلوث البحر

بالارقام كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار في تقرير مفصل عن النقاط الملوثة على طول الشاطئ اللبناني حيث اتضح أن هناك.

ست عشرة نقطة من اصل خمس و عشرين جرى أخذ العينات منها،

اي اكثر من نصف العينات المدروسة تعتبر إما جيدة أو مقبولة للسباحة لكن كان لافتاً الإشارة إلى أن المسابح الشعبية في المدن الكبيرة كبيروت و طرابلس و صيدا، غير صالحة للسباحة.

ووفق التقرير ، فان المناطق النظيفة الصالحة للسباحة هي المنية ، أنفة ، البترون ، جبيل، العقيبة ، جونية ، الدامور صور والناقورة.

وبعض شواطئ عكار وصيدا، وطرابلس و الصرفند

اما الشواطئ الملوثة والذي يفضل عدم ارتيادها فهي انطلياس وبيروت و الشاطىء الشعبي في طرابلس ،

التقرير تضمن ايضا نتائج بحث نسبة تلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة، و خلص إلى أن لا خطر على السمك فهو مطابقٌ للمواصفات العالمية وبالتالي يمكن إستهلاكه بطريقة طبيعية

وعند الاستيضاح عن بعض الاسماك التي يتم اصطيادها من الشواطئ الملوثة اشار احد الخبراء الذي كان متواجدا في المؤتمر الى ان هذه الاسماك تقتات بالاساس من النفايات.

بحر لبنان اذا ليس مأساوياً بالدرجةِ التي تحدثت عنها تقارير صدرت مؤخراً وما ان يتم وقف مصادر التلوث المعروفة تحل المشكلة بحسب التقرير العلمي.