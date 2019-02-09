المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى: ولادة الحكومة أنقذت البلد من الانهيار

اكد المجلس الشرعي ان ولادة الحكومة بأغلبية المكونات السياسية في البلد انعكس ارتياحا على المواطن والوطن وانقذ البلد من الانهيار.

ودعا المجلس الشرعي خلال جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النواب الى مناقشة البيان الوزاري بالسرعة الممكنة التي تصب في مصلحة البلد.

المجلس توقف أمام ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستذكرا المواقف والإنجازات التي قدمها.

وشدد على أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية في لبنان والنتائج الإيجابية التي أسفرت في ختامها، مما يؤكد إن لبنان كان ولا يزال يقوم بدوره العربي.

كما وأشاد المجلس بوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعت بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب وراس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس في أبو ظبي معتبرا المجلس أن في هذه الوثيقة إعلانا عالميا يؤسس لمرحلة متقدمة في تعزيز مفهوم الرحمة والمحبة والتعاون بين الأمم والشعوب في خدمة البشرية جمعاء.