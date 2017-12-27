المتحد يهزم بيبلوس في جبيل والهومنتمن يثأر من اللويزة

ضمن المرحلة 12 من اياب ​بطولة لبنان لكرة السلة​ حقق ​نادي المتحد طرابلس​ فوزا مهما على ​نادي بيبلوس​ الجبيلي في جبيل بنتيجة 99 – 81 ليبقى الفريق الجبيلي على سلسلة سيئة من النتائج بالرغم من النفضة الكبيرة التي قامت بها ادارة النادي .

الربع الاول بدأ جيدا بالنسبة لاصحاب الارض وانهوه 29 – 22 لمصلحتهم لكن شيئا ما حدث في الربع الثاني فانقلبت الامور راسا على عقب وسجل الضيوف 30 نقطة وتميز منهم بولدز وانهوا الشوط الاول لمصلحتهم 52 – 47 .

عاد الجبيليون في الربع الثالث في محاولة منهم لاعادة الامور الى نصابها لكنهم جوبهوا بدفاع طرابلسي محكم لم يسمح لهم سوى بتسجيل 13 نقطة في الربع بعد ان قاموا ب 5 بلوك شات ليزيد الفارق الى ما فوق ال 15 نقطة ولينتهي الربع 76 – 60

الربع الاخير استسلم الجبيليون رغم محاولات طارق العموري الفردية الا ان اللقاء كان قد حسم وحقق المتحد فوزا جديدا له في البطولة بنتيجة 99 – 81 .

وفي لقاء اخر ثار الهومنتمن من ​اللويزة​ الذي كان قد هزمه ذهابا على ارضه في مزهر وهزمه على ارضه بنتيجة كبيرة وبفارق كبير وصل الى 26 نقطة 89 – 63 .

الربع الاول انتهى متقارب النتيجة 16 – 18 للزوار وانهى متصدر البطولة النف الاول من المباراة بعد ان زاد الفارق الى 9 نقاط 40 – 31 .

الربع الثالث كان مفصليا في المواجهة فقد زاد هومنتمن من ضغطه وحسن دفاعه ومنع اللويزة من تسجيل سوى 14 نقطة بينما هو سجل 27 لينتهي الربع الثالث 67 – 45 وبفارق 22 نقطة للزوار .

الضيوف زادوا الغلة في الربع الاخير ووصل الفارق الى 26 نقطة لينهي متصدر البطولة اللقاء بفوز كبير وثار واضح من اللويزة وبنتيجة 89 – 63 .