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المتحدث باسم الخارجية العراقية: اغلاق ايران للمعابر الحدودية جاء بطلب من بغداد
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المتحدث باسم الخارجية العراقية: اغلاق ايران للمعابر الحدودية جاء بطلب من بغداد
المتحدث باسم الخارجية العراقية: اغلاق ايران للمعابر الحدودية جاء بطلب من بغداد
فى:
15 أكتوبر 2017, 17:04
فى:
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