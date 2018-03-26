المتحدث باسم التحالف: تورط ايران هو تحد للقرارات الدولية

نفذت مليشيات الحوثي الايرانية هجوم ارهابي جديد على اراضي المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ بالستية تسببت في وقوع ضحايا وخسائر مادية.

واشار المتحدث الرسمي لقوات التحالف تركي المالكي الى ان قوات الدفاع الجوي للتحالف تصدت لسبعة صواريخ باليستية اطلقت باتجاه أراضي المملكة.

وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

وأضاف المالكي أن “هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحد واضح للقرارات الدولية ذات الشان”.

وفي المواقف دان أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الهجمات الصاروخية ورفضه التام لهذه الهجمات التي “تعبر عن رفض الحوثيين للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن، وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه”.

ونددت الادارة الاميركية بالهجمات الصاروخية في وقت طالبت بريطانيا، ايران بالكف عن إرسال أسلحة إلى ميليشيات الحوثي، مجددة دعمها لجهود التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن.