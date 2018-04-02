المبيض ردا على المرشح محمد الجسر حول تهجمه على الحريري: سنرد عليكم بأصواتنا الهادرة في صناديق الاقتراع

رد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل هيثم المبيض على المرشح محمد الجسر وتهجمه على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. فقال: “خرج من عتمته أخيرا أحد صبيان النظام السوري المجرم ليترشح على لائحة بشار الأسد في طرابلس وهذا أمر طبيعي وليس مستغربا وليس بالصدفة”.

وفي تصريح، قال المبيض: “خرج أمس في لقاءاته الانتخابية ليتهجم ويصب حمم حقده على الرئيس الحريري ليسترضي رئيس لائحته شريك النظام السوري متلطيا ومستشهدا بأحاديث الرسول وكلمات القرآن الكريم ليظن الناس انه تقي ومتعفف لكن كل أهل طرابلس تعرف وجهه الحقيقي طلب جهرا وعلانية من الرئيس الحريري أن يترك قرار طرابلس لبشار الأسد”.

اضاف: “أيها الحاقد على الرئيس الشهيد رفيق الحريري ألم يكفيك أغتياله بأبشع الجرائم. أيها الحاقد أتحلم بإغتيال جديد لنجل الشهيد رفيق الحريري أنت وشريكك في الانتخابات المدعومون من كل أعداء النسيج الطرابلسي. لا والف لا. طرابلس عصية على أمثالكم ولن تكون أنت جسرا لبشار الأسد للهيمنة عليها سيبقى “جسرها” متصلا بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبزعيمها القائد سعد الحريري”.

وأكد المبيض أننا “لن نسمح لأمثالك أن يمثل طرابلس وقد تغاضيتم وسكتم وباركتم كل الجرائم التي ارتكبت بحق الاطفال ونساء الشعب السوري المظلوم حتى وصل بكم الأمر أنكم خرستم يوم قرر بشار الأسد وأذنانبه حرق مساجد التقوى والسلام”.

وختم: “اليوم جئتم لترفعوا صوتكم أيها البوم لتتهجموا على من يمثلنا سنرد عليكم بأصواتنا الهادرة في صناديق الاقتراع. نعم نحن نملك الصوت والقرار ونعلم أنكم تملكون السلاح غير الشرعي والمال النظيف وتؤمنون بلغة القتل والدماء لن ترهبونا سيبقى صوت الحق صوت طرابلس يعلو على صوت سلاحكم”.