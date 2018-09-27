المبعوث الأممي: حكومة اليمن والحوثيون أكدوا رغبتهم في التشاور

أكد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في تصريحات خاصة للعربية مساء الأربعاء أن طرفي الصراع في اليمن أبديا رغبتهما في عقد لقاءات تشاورية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الطرفين أكدا قناعتهما بأن ما من حل للحرب الدائرة في اليمن إلا عن طريق المحادثات.

وعن محادثات جنيف حول اليمن، والتي أُجهِضت لتغيب الحوثيين، قال: “أُصِبت بخيبة الأمل لعدم حدوث تقدم في جنيف، لذلك توجهنا فيما بعد في جولة من الزيارات إلى مسقط وصنعاء والرياض، وكانت النتيجة المذهلة أن كلا الطرفين أي الحكومة والحوثيين أكدا لي رغبتهما مجدداً في عقد لقاءات للتشاور.. ورغم أن ذلك ليس كافيا إلا أنه بداية طيبة”.

إلى ذلك، أكد أن الطرفين يدركان كما يدرك مجلس الأمن أن ما من حل لهذه الحرب إلا من خلال هذه العملية.

من جهته، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء إن إيران وجماعة حزب الله المتشددة تدعمان الحوثيين. وأضاف أن إيران تمول وتزود الحوثيين “بأسلحة وصواريخ وخبراء”.

كما أكد أن الحوثيين أفشلوا محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

مقتل قائد النخبة بميليشيات الحوثي شرق الحديدة

ميدانيا، لقي قائد النخبة في ميليشيات الحوثي، المقدم علي أحمد المعوضي، المكنى “أبو مقدام”، مصرعه مع أربعة عشر عنصرا من مرافقيه بغارة جوية لطائرات التحالف العربي في منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية، في وقت مبكر الخميس، أن المعوضي قتل باستهداف طائرات التحالف تجمعات وتعزيزات عسكرية للميليشيات كانت وصلت لتوها الى المنطقة لمحاولة فتح طريق إمداد الميليشيات بعد أن قطعتها قوات ألوية العمالقةالتابعة للجيش الوطني منذ عدة ايام.