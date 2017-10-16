المانيا تحافظ على صدارة ترتيب الفيفا ولبنان يتقدم 15 مركزاً

حافظ المنتخب الالماني لكرة القدم على صدارته لترتيب الاتحاد الدولي للعبة متفوقاً على المنتخب البرازيلي في المركز الثاني والمنتخب البرتغالي في المركز الثالث . في وقت تقدمت فرنسا الى المركز السابع ، بينما تقدم اسبانيا 3 مراكز الى المركز الثامن . في وقت كان المنتخب الاكوادوري اسوأ المتراجعين ب 25 مركز الى المركز ال 60 ، بينما كانت تركمنستان افضل المتقدمين ب 22 مركز الى ال114 .

من جهته تقدم ​لبنان​ 15 مركز الى المركز ال 100 في الترتيب العالمي ، بينما تقدمت تونس الى المركز ال 28 ، وحافظت مصر على المركز ال 30 عالمياً .

ليكون ترتيب المنتخبات العشرة الاوائل على الشكل التالي

المانيا

البرازيل

البرتغال

الارجنتين

بلجيكا

بولندا

فرنسا

اسبانيا

تشيلي

البيرو