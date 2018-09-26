الليرة اللبنانية تواجه الشائعات بثبات

صحيح ان الوضع الاقتصادي في لبنان ليس بافضل حال، وصحيح ايضاً ان البلاد تعاني من الركود، لكن الصحيح ايضا ان الوضع النقدي بخير وانه لا داعي للقلق، فسعر صرف الليرة اللبنانية ثابت وخلاف هذا الكلام لا اساس له.

بلغة الاقتصاد للبنان خطوط دفاع اقتصادية تمنع الانهيار وتحفظ الليرة وعوامل عدة قد تساهم في النهوض الاقتصادي وفق ما يقوله الخبراء.

كثيرة هي الازمات التي عصفت بلبنان في ربع القرن الاخير الّا ان الليرة صمدت في الماضي وستصمد وفق الخبراء بانتظار فرج اقتصادي اول تباشيره تأليف حكومة جديدة.

تقرير شربل عبود