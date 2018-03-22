“اللوائح الزرقاء” تستعد لإعلان لوائحها تباعا.. فما هي ومن تضمنت؟

مع نهاية يوم الاثنين المقبل تنتهي مهلة تسجيل اللوائح. أما تيار المستقبل سيعلن لوائحه في المناطق والتي ستبدأ يوم الجمعة مع إعلان لائحة بيروت الثانية التي تضم 11 مرشح ستة سنة و2 شيعي ودرزي روم ارثوذكس وانجيلي. وهم:

سعد الحريري

تمام سلام

نهاد المشنوق

رلى الطبش جارودي

ربيع حسونة

زاهر عيدو

2 شيعي

غازي يوسف

علي الشاعر

روم ارثوذوكس

نزيه نجم

انجيلي

باسم الشاب

درزي

فيصل الصايغ

واما في عكار فيوم السبت ستعلن لائحة المستقبل والتي تضم 7 مرشحين وهم:

3 سنة

طارق المرعبي

محمد سليمان

وليد البعريني

ماروني

هادي حبيش

علوي

خضر حبيب

2 روم ارثوذكس

جان موسى

أما لائحة المستقبل في دائرة طرابلس المنية الضنية فهي تضم 11 مرشح وهم

محمد كبارة

سمير الجسر

ديما جمالي

شادي نشابة

وليد صوالحي

عن الضنية

سامي فتفت

قاسم عبد العزيز

وعن المنية

عثمان علم الدين

روم ارثوذكس

نعمة محفوض

علوي

ليلى شحود

ماروني

جورج بكاسيني

تقرير: مهى ضاهر