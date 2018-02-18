اللوائح الانتخابية لحزب الله وحركة أمل ستعلن غدا.. وأطراف معارضة تراهن على خرقها

عند الثانية عشرة من ظهر الإثنين ، يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مرشحي حركة أمل للانتخابات النيابية، وعند السادسة والنصف مساء يعلن أمين عام حزب الله حسن نصرالله أسماء مرشحي الحزب.

وعشية هذين الموعدين، تم التداول بثمانية عشر اسما سيعلنها بري وهم:

دائرة بيروت الثانية : محمد خواجة عن مقعد الشيعي وسالم زهران عن مقعد سني

دائرة بعبدا: فادي علامة عن المقعد الشيعي

دائرة الزهراني – صور: نبيه بري و​علي عسيران​ و​عناية عزالدين​ وعلي خريس عن الشيعة

وميشال موسى عن المقعد الكاثوليكي

منطقة بنت جبيل: ​أيوب حميد​ وعلي بزي عن مقعدين شيعيين

منطقة مرجعيون – حاصبيا: ​علي حسن​ خليل عن مقعد شيعي

وقاسم هاشم عن المقعد سني

وانور الخليل عن المقعد الدرزي

منطقة جزين: ابراهيم عازار عن مقعد ماروني

منطقة النبطية: هاني قبيسي وياسين جابر عن مقعدين شيعيين

دائرة البقاع الغريي – راشيا: ​محمد نصرالله عن المقعد الشيعي

دائرة بعلبك – الهرمل: غازي زعيتر عن مقعد شيعي

أما بالنسبة لحزب الله فتم التداول بستة عشر اسما سيعلن عنهم نصرالله وهم:

​نواف الموسوي​ و حسين جشي عن دائرة صور الزهراني:

دائرة النبطية – مرجعيون حاصبيا – بنت جبيل: ​محمد رعد​ و​حسن فضل الله​ و​علي فياض​.

دائرة بيروت الثانية: ​أمين شري​.

دائرة بعبدا: ​علي عمار​.

دائرة جبيل: حسين زعيتر.

دائرة زحلة: أنور جمعة.

دائرة بعلبك – الهرمل: ​إبراهيم الموسوي​ و​علي المقداد​ وايهاب حمادة و​حسين الحاج حسن​ و​جميل السيد​ مكان النائب عاصم قانصوه.

وعن المقعدين السنيين: ​الوليد سكرية​ و​حسن الرفاعي.

الاطراف الشيعية المعارضة للثنائي أمل – حزب الله تعد بدورها لوائح في مختلف المناطق ذات الحضور الشيعي، مراهنة على الخرق لا سيما في المناطق المختلطة مع السنة والمسيحيين.

تجدر الاشارة الى ان الشكوى تكثر من استبعاد الحزب والحركة لشخصيات اعلامية لطالما دعمت هذا الثنائي.

تقرير: ربيع شنطف