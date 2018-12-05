اللواء عثمان: قوى الأمن تقوم بعملها على كل الأراضي اللبنانيّة

أشار عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى ان لقوى الامن الداخلي الحق في استخدام ​السلاح​، وهي تستخدمه وفق القانون، وان اصحاب الحق هذا لم يستخدموه في حادثة ​الجاهلية​”، موضحا انه “عندما نذهب لتوقيف الأشخاص نبدأ به بإشارة قضائية وننتهي منه بإشارة قضائية ونعرف حقوقنا ونطلب منكم أن تعرفوا حقوقكم”.

وأكد اللواء عثمان في مؤتمر حول إنجازات “قوى الأمن الداخلي” ان “قوى الأمن تقوم بعملها على كل الأراضي اللبنانيّة لضبط الجريمة والشعب اللبناني شعر بالتقدم الذي عملت عليه “قوى الأمن” وما نقوم به هو خدمة للمجتمع”.

وأعلن اللواء عثمان عن “وضع خطة استراتيجّية ضمن رؤية معيّنة وضمن أطر مدروسة فعندما ترتفع خدمة عنصر الأمن الداخلي ترتفع ثقة المواطن به للوصول إلى الشراكة النهائية مع المجتمع”.

وقال: “”لقد جعلنا من حقوق الإنسان مادة تدريبيّة في معهدنا لحمايتها من الإنتهاك وعملنا على اقتراحات قوانين وسهرنا على تطبيقها”.

وأضاف اللواء عثمان: “أدخلنا قواعد السلوك وكل عنصر من “قوى الأمن” يحملها في جيبه والعناصر خضعت لتدريب ونتحقق من أي عمل عدائي ضد الإنسان يقوم به أي عنصر قبل فتح تحقيق”.