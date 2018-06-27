اللواء ابراهيم يعلن عودة 400 نازح سوري من عرسال إلى ديارهم غدا

اعتبر مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ أن قرار التجنيس تأخذه السلطة السياسية، مؤكدا أننا “قمنا بواجبنا على أكمل وجه وضميرنا مرتاح”.

وفي دردشة مع الصحفيين على هامش مؤتمر التوعية من المخاطر الاسرائيلية عبر ​الفضاء​ السيبراني، قال ابراهيم إن “عملنا في ملف التجنيس فعال واعطى نتيجة، والمهمة المطلوبة منا انجزت على اكمل وجه”. ولفت الى أنه لم يطلب منه دراسة سابقة للاسماء بل دراسة لاحقة، معلنا تحفظه عن رقم الذين عليهم مآخذ.

وعن ​ملف النازحين السوريين​، اعلن اللواء ابراهيم أن أول دفعة في عرسال، وتتضمن حوالي 400 نازح، ستعود الى ​سوريا​، مشيرا إلى أننا “ننسق مع مفوضية اللاجئين وقد وجهنا لهم رسالة ليتحملوا المسؤولية”.