اللقاء الاول بين شقيق حلا الترك وابنة دنيا بطمة

إنتشر عبر “إنستغرام”، صورة لشقيق حلا الترك الأصغر، برفقة غزل إبنة محمد الترك من دنيا بطمة.

وظهر الطفلان في الصورة التي عمدت بطمة على إخفاء وجه طفلتها كالعادة، وظهرت على الطفل علامات السعادة بشقيقته الصغيرة وهو يحتضنها للمرة الاولى.

ولم يعلق عليها الترك بل اكتفى بكتابة هذه العبارة: “بحريني وأفتخر”.

وحازت الصورة على إعجاب آلاف المتابعين وتعليقاتهم التي عبرت عن فرحتهم بهذا اللقاء.

يذكر أن الطفل يقيم مع والدته منى السابر وشقيقه وشقيقته حلا. وقد زار والده بعد غياب طويل.