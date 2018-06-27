اللحظات الاخيرة قبل تعرض مارادونا لنوبة التشنج

تعرض اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا الى اتشنجات قاسية ادت الى دخوله المستشفى ، فبعد الفوز الصعب الذي حققه ​منتخب الارجنتين​ بقيادة النجم الارجنتيني الحالي ​ليونيل ميسي​ على ​منتخب نيجيريا​ بنتيجة 2 – 1 بفضل ​هدفي ميسي​ وماركوس روخو ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة من ​دور المجموعات​ لكأس العالم 2018 لكرة القدم ، تعرض مارادونا الى ازمة قبل ان يجري نقله إلى احدى المستشفيات القريبة ، في وقت ظهر مارادونا وهو ينفعل بطريقة عنيفة جداً خلال مباراة منتخب بلاده .