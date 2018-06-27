اللحظات الاخيرة قبل تعرض مارادونا لنوبة التشنج

تعرض اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا الى اتشنجات قاسية ادت الى دخوله المستشفى ، فبعد الفوز الصعب الذي حققه منتخب الارجنتين بقيادة النجم الارجنتيني الحالي ليونيل ميسي على منتخب نيجيريا بنتيجة 2 – 1 بفضل هدفي ميسي وماركوس روخو ضمن الجولة الختامية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لكأس العالم 2018 لكرة القدم ، تعرض مارادونا الى ازمة قبل ان يجري نقله إلى احدى المستشفيات القريبة ، في وقت ظهر مارادونا وهو ينفعل بطريقة عنيفة جداً خلال مباراة منتخب بلاده .
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