اللجنة الوزارية لدراسة الموازنة تنهي دراستها.. والحكومة تقرها الاثنين

أنهت اللجنة الوزارية المراجعة الأخيرة لمشروع موازنة 2018.

وبعد الاجتماع، قال وزير المال علي حسن خليل: “الإثنين، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها عند الثانية من بعد الظهر في السراي الحكومي، سنعقد، الرئيس الحريري وأنا، مؤتمرا صحفيا نقدم خلاله ملخصا عن كل ما حصل من عمل في اللجنة. الأرقام تحدد بشكلها النهائي بعد أن يحيلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، لكن الأكيد أننا أمام مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية، وأنا شخصيا مرتاح للتخفيض الذي أجريناه على أرقام الموازنة”.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، بعد إجتماع اللجنة الوزارية، أن هناك ضبط للنفقات وتحفيز للجبايات، لافتاً إلى أن “طموحنا أكبر ولحسن الحظ وزارة الشؤون لم تُخفّض موازنتها وإشراك القطاع الخاص يشكل خطوة نوعية”.

وترأس الرئيس الحريري مساء الأحد في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 حضره الوزراء: جمال الجراح، رائد خوري، أيمن شقير، بيار بو عاصي، ميشال فرعون، علي حسن خليل، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.