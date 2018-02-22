اللجنة الوزارية تنهي بحث مواد الموازنة القانونية.. ومناقشة الأرقام يبدأ الأسبوع المقبل

ترأس الرئيس سعد الحريري ثلاث إجتماعات للجان وزارية، على رأسها لجنة دراسة مشروع قانون الموازنة التي أنهت المواد القانونية والتعديلات عليها، على أن يبدأ بحث الأرقام الأسبوع المقبل.

ستكون امام اللجنة الوزراية المكلفة دراسة مشروع قانون الموازنة لعام 2018 ثلاثة اجتماعات الاسبوع المقبل ابتداء من الاثنين للإنتهاء من عملها, وفي اخر جلسة لها هذا الاسبوع ، انتهت اللجنة من المواد القانونية والتعديلات عليها بما فيها البنود الاصلاحية. اجواء الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كانت ايجابية بحسب ما اكد المشاركون وقد ابدى الوزراء تجوابا مع المطلوب في اطار سياسة تخفيض نفقات الوزارات بنسبة عشرين بالمئة عن موازنة العام الماضي.

واذا كان انجاز الموازنة يأتي بجزء منه في اطار التحضير للمؤتمرات الدولية التي ينتظرها لبنان فإن لجنة وزارية اخرى انعقدت في هذا الاطار ايضا برئاسة الحريري وهي لجنة تحديث القوانين التي وافقت على عدد من مشاريع القوانين المهمة لتحديثها تحضيرا للمؤتمرات الدولية وتحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي.اضافة الى تحديث النظام لجذب رؤوس الاموال الى لبنان على ان يصار الى طرح هذه المشاريع على اول جلسة لمجلس الوزراء بهدف تفعيل الاقتصاد ودعم الاستثمارات وتسهيل عملها وجلب الاستثمارات الخارجية.

وفي السراي الحكومي ايضا لجنة وزارية برئاسة الحريري لدراسة كيفية دفع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في المؤسسات العامة الخاضعة وغير الخاضعة لقانون العمل بحسب ما اكد وزير المال علي حسن خليل.

تقرير: مهى ضاهر