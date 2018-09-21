الكويت: لن نعين سفيرا في طهران حتى تغير إيران نهجها

وافقت الكويت على ترشيح إيران لسفيرها الجديد في البلاد، خلفاً للسفير علي رضا عنايتي، إلا أنها أوضحت مساء الخميس أنها لن تعين سفيراً لها في طهران، قبل أن تغير إيران نهجها وسياستها المتبعة في المنطقة.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير علي السعيد أعلن أن وزارة الخارجية الكويتية وافقت الخميس على الترشيح، إلا أنه أوضح رداً على سؤال بشأن عودة السفير الكويتي، مجدي الظفيري، إلى طهران، أن “الوضع سيظل كما هو عليه إلى أن تغير إيران من نهجها”.

كما ذكّر بأن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكدا في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تتخذ إيران خطوات ملموسة لتغيير نهجها والقيام بدور إيجابي في المنطقة”.