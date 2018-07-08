الكويت.. أحكام بالسجن بقضية اقتحام مجلس الأمة

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن نائبين حاليين و6 نواب سابقين لمدة 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة.

كما أدانت المحكمة 5 ناشطين بنفس المدة وحكمت على ناشطين اثنين بالسجن لمدة عامين، بينما قضت بتبرئة النائب محمد المطير، وفقا لمراسلنا في الكويت.

وتأتي أحكام المحكمة على خلفية إدانة نواب سابقين وحاليين باقتحام مبنى البرلمان الكويتي عام 2011.

وتعود واقعة اقتحام مجلس الأمة إلى 16 تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.

وقدم الشيخ ناصر بعد أسبوعين استقالته، وتم تشكيل حكومة جديدة وأصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمرا بحل مجلس الأمة ودعا إلى انتخابات جديدة.