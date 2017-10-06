الكونغرس الأميركي يتابع مسار العقوبات ضد حزب الله

على الرغم من انشغالها بملفات كثيرة لا تبدأ بالملف النووي الايراني ولا تنتهي بكوريا الشمالية الا ان الادارة الاميركية يبدو انها لا تزال تضع ضمن اولوياتها موضوع العقوبات على حزب الله.

ففي وقت متأخر من عصر الخميس شهد الكونغرس جلسة لإحدى اللجان الفرعية التي ادخلت بعض التعديلات على مشروع القانون.ولم تخل الجلسة من نقاشات حول مساره.

منذ صدرو القانون الاساس عام الفين وخمسة عشر تبذل الدولة اللبنانية والمصارف مجهودا للتخفيف من تداعياته على الوضع المالي اللبناني بما في ذلك زيارات لنواب او لمصرفيين الى الولايات المتحدة الاميركية .واذا كان لبنان نجح في تطبيق قواعد الامتثال تحت سقف المصرف المركزي فإن التخوف من التشريع الجديد مشروع.

في ظل التطورات السياسية اقليميا ولعب حزب الله دور ذراع ايران الطولى تأتي العقوبات عليه لتفرض واقعا جديدا في لعبة الصراع تسعى من خلاله الولايات المتحدة لكبح جماح تمدد ايران في المنطقة.

تقرير: مهى ضاهر