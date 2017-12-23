الكشف عن موقف بيريز من زيدان بعد ثلاثية الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية موقف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم السبت بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “على الرغم من الغضب العاطفي في أسوأ لحظة في عهد زيدان مع الفريق الملكي، إلا أن فلورنتينو بيريز ذهب إلى غرف الملابس عقب المباراة، ووقف إلى جانب المدرب ولاعبي الفريق الأول”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز أراد احتواء الوضع السيئ في غرف الملابس بعد الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، خاصة أنها جاءت بعد نشوة الفوز بكأس العالم للأندية الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن ريال مدريد أصبح بعيدًا عن المتصدر برشلونة بفارق 14 نقطة، حيث يملك فريق العاصمة 31 نقطة في المركز الرابع بالليجا، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة.