الكشف عن فضيحة في معسكر مصر واتهام 6 لاعبين واداري بالتواطؤ

كشفت مصارد اعلامية مصرية المتسببين في حالة عدم الاستقرار التي تسيدت معسكر ​منتخب مصر​ خلال ​كأس العالم روسيا​ 2018 مؤكدا توقيع شركة بريزينتيشن الراعية لاتحاد الكرة غرامات خيالية على ​الاتحاد​ .

معسكر المنتخب بمدينة غروزني شهد حالة من الهرج والمرج ووجود عدد من المشاهير ونجوم الفن في غرف اللاعبين بالإضافة إلى تصوير بعض القنوات لحلقات خاصة داخل الغرف مما تسبب في غضب بعض اللاعبين وظهور ​الفراعنة​ بصورة مخزية خلال المونديال .

وفي برنامج تليفزيوني تم الكشف أن هناك ستة لاعبين من نجوم المنتخب ومعهم إداري على رأس قائمة المتهمين في ​فضيحة​ المنتخب بروسيا مشيرا إلى أنهم حارس مرمى ولاعبيّن محترفين واثنين آخرين عائدين من تجربة احترافية ولاعب شهير بالدوري المحلي .

الإعلامي أوضح أن السداسي والإداري معهم تسببوا في فوضى حيث سمحوا سرا بتسلل الكاميرا إلى غرف اللاعبين لرصد الكواليس دون الحصول على حقوق أو التعاقد مع اتحاد الكرة مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة من قنوات فضائية مصرية وعربية مما تسبب في غضب بقية زملائهم واستيائهم .

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة كان قد أعلن من قبل أنه سيتم توقيع غرامات على اللاعبين الذين قاموا بتصوير فيديوهات خاصة داخل غرفهم بالإضافة إلى أن الأمر قد يصل إلى الإيقاف عام كامل عن المشاركة في المباريات بسبب الإضرار بمصالح المنتخب واتحاد الكرة