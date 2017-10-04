الكشف عن شكل خاتم خطوبة الأمير هاري وحبيبته.. اليكم تفاصيله

مرة جديدة، تصدر الأمير هاري وحبيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل عناوين الصحف بعدما كشف ستيفن برنارد، صانع مجوهرات العائلة المالكة البريطانية والنجوم، عن الشكل الذي سيكون عليه خاتم الخطوبة.

وقال برنارد إن الخاتم سيكون أنيقًا وبسيطًا، لكن في الوقت ذاته عصري وفخم، حيث يخمّن أنه سوف يُصنع من مادة البلاتين، ويتألف من ماسة كبيرة في النصف، وحولها ماسات صغيرة الحجم تزينها.

ويعتقد برنارد أن شخصية ميغان مرحة وحيوية وأنيقة، فلا بد من أن لا يكون الخاتم تقليديا، بل أكثر عصري وحداثة. وأضاف أنه يعتقد أن الأمير هاري لن يختار الياقوت مثلما اختير لوالدته سابقا.

وأوضح برنارد، أن البلاتين هو المعدن المفضّل بسبب متانته، كما أن الألماس حل محل الأحجار الكريمة إلى حد كبير.