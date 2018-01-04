الكشف عن رسالة تهديد من رونالدو إلى إدارة ريال مدريد

كشفت وسائل اعلام اسبانية عن رسالة تهديد أرسلها النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ إلى مجلس إدارة ​ريال مدريد​ تتضمن شروطاً لتجديد عقده وفقاً للطريقة التي يريدها أو الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وذكر برنامج “الشيرينغويتو” التلفزيوني في تقرير بثته قناة “ميغا” الإسبانية: “إذا لم يتحرك ريال مدريد خلال شهر ونصف فمن الصعب جداً على كريستيانو رونالدو البقاء، هو يحتاج إلى أن يكون جيداً جسدياً وعقلياً، إذا لم يتحرك النادي فقد يوافق على عرض من هذه العروض الثلاث”.

اضاف التقرير: “كريستيانو رونالدو وجه انذاراً مباشراً إلى مسؤولي ريال مدريد، إما أن يكون هناك تجديد في مدة أقصاها شهر ونصف أو أنه سيغادر ملعب سانتياغو برنابيو، بعد ذلك ليس هناك مجال للعودة الى الوراء”.

وحصل رونالدو على بعض العروض الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي.