الكشف عن خمسة من اسماء اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

جرى الكشف عن 5 لاعبين من لائحة الاسماء الثلاثين المرشحين لاحراز لقب ​الكرة الذهبية​ خلال الفترة القادمة لعام 2017 ، بينما لم يظهر ثنائي الدوري الاسباني لكرة القدم نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ، ليكون الاسماء الخمسة الاولى التي جرى الكشف عنها ​نيمار دا سيلفا​ neymar البرازيلي من باريس سان جيرمان ، لوكا مودريتش modric الكرواتي ومارسيلو البرازيلي من ريال مدريد ، باولو ديبالا الارجنتيني من يوفنتوس ، نغولو كانتي الفرنسي من نادي تشيلسي .