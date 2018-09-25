الكشف الى من صوّت ميسي ورونالدو في حفل الفيفا

بعد أن توج لاعب ​ريال مدريد​ ​لوكا مودريتش​ بجائزة افضل لاعب لموسم 2017 – 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ​الفيفا​ خلال الحفل الذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن، كشف الإتحاد الى من ذهبت أصوات اللاعبين النجوم أمثال ​كريستيانو رونالدو​ و​ليونيل ميسي​.

من جهته صوّت ميسي الى رونالدو كي يكون في المركز الثالث فيما كيليان مبابي في الثاني ومودريتش في الأول. أما رونالدو قرر عدم التصويت لميسي بتاتًا ووضع رافايل فاران في المركز الأول ومودريتش في الثاني وأنطوان غريزمان في الثالث.

أما كابتن ​إسبانيا​ ​سيرجيو راموس​ فكانت خيارته مودريتش، رونالدو وميسي.