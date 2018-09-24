الكرملين: إسقاط الطائرة الروسية عمل إسرائيلي متعمد

بعدما حمل “اسرائيل” المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية، وفي رسالة لتل ابيب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ موسكو ستسلم منظومات “إس-300” للدفاع الجوي إلى النظام السوري خلال أسبوعين، وسيتم تزويد الوحدات السورية المضادة للطائرات بأنظمة تعقب وتوجيه روسية.

ومن الاجراءات التي اعلنها الوزير الروسي إيقاف كافة الرادارات وأجهزة الاتصال للقوات التي تقوم بتوجيه ضربات للقوات السورية باستخدام التشويش الكهرومغناطيسي لتعطيل الأقمار الصناعية والطائرات الاستطلاعية بالقرب من الحدود السورية على البحر المتوسط.

وشدد شويغو على أن تغير وضع “إس-300” لم يكن ذنب روسيا، التي اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة، من أجل حماية قواتها في سوريا.

وفي المواقف، اعتبر الكرملين أنّ إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا سوف يلحق الضرر بالعلاقات مع “إسرائيل”، وقال إنّ روسيا تنطلق بالدرجة الأولى من زاوية حماية مصالح عسكرييها، مشددا على أنّ قرار تزويد النظام السوري بهذه المنظومة ليس موجها ضد طرف ثالث.

وسط هذه الاجواء ناقش بوتن مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، هاتفيا، تزويد دمشق بمنظومة الصواريخ “أس 300″، واشار الكرملين الى ان بوتين حمل سلاح الجو الإسرائيلي مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية رافضا الرواية الاسرائيلية حول الحادثة.

بدوره اعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون أنّ تزويد روسيا للنظام السوري بهذا النوع من الصواريح هو تصعيد خطير من جانب موسكو، وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة، محملا إيران مسؤولية الهجمات على سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية.