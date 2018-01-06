الكتيبة الأمريكية تقود المتحد لإسقاط التضامن

عمق المتحد جراح مضيفه التضامن الزوق متذيل الترتيب بالفوز عليه 105-93، في افتتاح المرحلة 14 للدوري اللبناني لكرة السلة،

وقاد الثنائي الأمريكي ديماريوس بولدز وريكاردو بويل فريقهما المتحد للفوز بتسجيل كل منهما 24 نقطة، وأضاف مواطنهما دارين تاونز 20 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

وسجل الأمريكي باتريك رامبرت 28 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، لكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقه التضامن خسارته الرابعة عشرة على التوالي.

وصعد المتحد، الذي حقق فوزه السابع، إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة متأخرًا بفارق تسع نقاط عن الهومنتمن المتصدر.

واستمر التضامن، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم بالمركز العاشر والأخير برصيد 14 نقطة.