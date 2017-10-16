الكتائب يحذر من ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية في عملية إقرار الموازنة

بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في آخر المستجدات، وصدر في ختام المناقشات، البيان التالي:

اولا : يستغرب حزب الكتائب كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا او يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية او حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، كما في الوضع الإقليمي والدولي المستجد.

وعليه، فإن حزب الكتائب يأخذ على السلطة السياسية، انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان واللبنانيين، والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات و المحاصصات، وآخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد التشكيلات القضائية والدبلوماسية، أما مآثرها في تضخيم أرقام الصفقات، فتجلت في الاعتمادات التي طلبتها لإجراء الانتخابات النيابية، والتي وصفت بـالأغلى في العالم .

ثانيا : يحذّر حزب الكتائب، السلطة السياسية من ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية في عملية إقرار الموازنة، ويؤكد أن عملية قطع الحساب، تندرج ضمن هذه الأصول الدستورية، ويعتبر تعليق المادة 87 من الدستور، ضرباً لأصول المحاسبة العمومية ولدور المجلس النيابي الرقابي.

إن حزب الكتائب، إذ يتطلع الى موازنة، تعكس رؤية اقتصادية علمية ، تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة، لوقف الهدر المالي، واعتماد سياسة تقشفية من خلال ضبط الإنفاق العام، يحذّر من حال التردي الذي وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، جراء سياسات السلطة في فرض الضرائب العشوائية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد والصفقات، الى درجة لم تعرفها البلاد في تاريخها المعاصر.

ثالثا : يرى حزب الكتائب، في رفض لجنة مناقصة استئجار بواخر الكهرباء، السير بتلزيم الشركة التركية، نظرا الى كونها العارض الوحيد، اعترافا جديدا بصوابية معارضة الكتائب، لهذه الصفقة منذ بداياتها.

وعليه، يحذر حزب الكتائب من تكرار محاولة السير بالتلزيم عن طريق الاتفاق بالتراضي، لضمان إرساء الصفقة على شركةٍ محددة.