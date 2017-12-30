الكالتشيو : نابولي بطل الشتاء

واصل نادي ​نابولي​ تشبثه بصدارة الدوري الإيطالي في آخر مرحلة للدور الاول من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​ ، حيث حقق فوزاً خجولاً خلال المباراة التي استضافه بها نادي ​كروتوني​ على ملعب ايزيو سكيدا وانتهت بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 لهذه البطولة .

وكان نابولي يتطلع لحصد النقاط الثلاث من هذه المباراة من أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة وسط مطاردة شرسة من جانب ​اليوفنتوس​ الذي يحتل مركز الوصافة و​انتر ميلان​ الذي يتواجد في المركز الثالث .

وفي الشوط الاول بدأ ابناء المدرب ماريتسيو ساري بقوة حيث ضغطوا على اصحاب الارض بشكل كبير من اجل خطف هدف مبكر وبدوره تمركز لاعبو كروتوني في مناطقهم الدفاعية بطلب من مدربهم والتر زينغا ، ولكن هذا الحصار لم يدم طويلا حيث تمكن قائد وهداف نابولي ​ماريك هامسيك​ من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 17 بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله الان ماريز لوريرو ، وواصل فريق الضيوف ضغطهم المتواصل في ظل غياب ملحوظ لفريق كروتوني ولينتهي هذا الشوط بهدف نظيف .

دخل فريق كروتوني مجريات الشوط الثاني بحماس كبير حيث كانوا يرغبون في تعديل النتيجة ، وشهد اللقاء فرص متبادلة للفريقين ونجح ​بيبي رينا​ من التصدي لفرصة خطيرة لابناء والتر زينغا الذين فضلوا العودة الى الخلف في الـ 15 دقيقة الاخيرة بعد ان باءت محاولاتهم بالفشل ، وبدوره هدأ لاعبو نابولي من اجواء المباراة للمحافظة على تقدمهم لحين انتهاء المباراة بواقع 1 – 0 .