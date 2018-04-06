القيادة الفلسطينية بصيدا استنكرت اشكال عين الحلوة

على اثر الاشكال الذي وقع الخميس في مخيم عين الحلوة في منطقة الصفصاف وادى الى سقوط مظلومين وعدد من الجرحى، عقدت القيادة السياسية الفلسطينية للقوى الوطنية والاسلامية في منطقة صيدا اجتماعاً طارئاً في قاعة مسجد الشهداء في المخيم.

وخلص الاجتماع الى التالي:

اولاً: وجة المجتمعون التحية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة العودة ضد الاحتلال الصهيوني وهو اليوم جسد اروع الملاحم في انتفاضة الكوشوك، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمجد للشهداء و النصر لشعبنا.

ثانياً: ادان المجتمعون الاشكال الذي حصل امس وأودى بحياة المظلومين شادي حمد وعامر شريدي واصابة عدد من الجرحى الابرياء.

واذ تقدمت القيادة السياسية بالتعزية من اهل وذوي المظلومين سائلةً المولى ان يتغمدهم برحمته وحيت موقفهم المسؤول في عدم الانجرار الى الفتنة، تمنت الشفاء العاجل للجرحى الذين اصيبوا جراء العبث و فوضى السلاح. وحذرت القيادة السياسية من العبث بامن مخيمنا وسلامة اهله وما ينتج عن هذا العبث من ازهاق للارواح وتدمير لارزاق الناس وممتلكاتهم.

واكدت القيادة السياسية وبالتنسيق والتوافق مع الجميع على تسليم مسببي الاشكال الى القضاء اللبناني .