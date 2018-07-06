القوى الكبرى تجتمع في فيينا لتقدم اقتراحاتها لانقاذ الاتفاق النووي

يجتمع الاوروبيون وروسيا والصين، اليوم الجمعة، في فيينا مع مسؤولين ايرانيين لتقديم اقتراحات ملموسة تتيح الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمانه.

ويزداد الضغط على وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم الاتفاق (المانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا)، فقبل ساعات من الاجتماع، اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان عرض الاوروبيين لتعويض مفاعيل انسحاب واشنطن من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار روحاني إلى ان “رزمة الاقتراحات الاوروبية حول استمرار مسیرة التعاون في الاتفاق النووي لا تتضمن جمیع مطالب” الجمهورية الاسلامية، بحسب ما نقلت وكالة ارنا الرسمية للانباء مساء الخميس.

وستكون هذه الاقتراحات في صلب المحادثات المقررة بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه في فيينا التي شهدت توقيع الاتفاق التاريخي العام 2015.