القوات المشتركة تحاصر فلول الحوثيين بالتحيتا.. وتقدم بصعدة وحجة

تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تمشيط مواقع وجيوب عناصر ميلشيات الحوثي في الأطراف الجنوبية والغربية لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

ومع استكمال السيطرة على مدينة التحيتا، نجحت القوات المشتركة في فرض حصار على مليشيات الحوثي في مزارع المغرس والسويق ومناطق في محيط الفازة، غربي مديرية التحيتا.

ودفعت القوات المشتركة، بدعم من التحالف العربي، بتعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة، حيث تتجه الأنظار نحو مديرية زبيد التي تعد هدفا استراتيجيا لألوية العمالقة، بعد مديرية التحيتا.

وعقب دحرهم من مدينة التحيتا، شنّ الانقلابيون قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية خلال ساعات الليل، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط قذيفة حوثية على إحدى المحال وسط السوق، مساء الاثنين.

وتواصل الميليشيات الحوثية إطلاق قذائف الهاون من وسط المزارع خارج التحيتا، في محاولات يائسة لنزع فرحة النصر التي عمت أهالي المدينة، بعد تطهيرها من الانقلابيين.

وكانت ألوية العمالقة قد استكملت سيطرتها على مدينة التحيتا بعد معارك شرسة مع الحوثيين، وبدعم وإسناد من مدفعية ومقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وفي محافظتي صعدة وحجة، يواصل الجيش اليمني بدعم من التحالف، معاركه ضد الحوثيين، بعد استعادته لمواقع جديدة كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها.

وأفادت “العربية” أن الجيش الوطني أصبح يبعد مسافة 3 كم عن مديرية باقم، فيما تمكنت ألوية أخرى من نفس الجيش من استعادة عدة تباب في مديرية كتاف.

وفي حجة يستعد الجيش لخوض معارك في مديرية حرض، خاصة بعد الآليات الجديدة التي دفعت بها السعودية لتنضم إلى التحالف.

وفي محافظتي البيضاء والجوف ركز طيران التحالف أهدافه على تحركات الحوثيين ومواقعهم، خاصة في مقبنة والقريشية وبرط العنان.

المصدر: “العربية”، “سكاي نيوز”