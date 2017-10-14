القوات اللبنانية: إدي أبي اللمع هو مرشحنا في المتن الشمالي

نفت الدائرة الإعلامية في ​القوات اللبنانية​ جملةً وتفصيلا “​الأخبار​ عن خلافات بين مرشح القوات في ​المتن الشمالي​ ​إدي ابي اللمع​، وبين بعض المسؤولين الحزبيين في ​القضاء​، الأمر الذي سيحول، وفق الأخبار المغلوطة والمدسوسة، الى استبداله بمرشح آخر”.

وأكدت أن “أبي اللمع هو مرشح القوات في المتن الشمالي، وأن كل ما يسرّب يدخل ضمن الحرتقة والتشويش على القوات، وان المتن الشمالي يقف بكل قواته وقوته صفاً واحدا خلف مرشحه ابي اللمع، وان العشاء القواتي الجامع الذي ينظمه مركز ​برج حمود​ مساء اليوم والذي سيجمع المرشح مع كل المسؤولين في منسقية القوات في المتن سيكون الدليل الساطع على الأخبار الملفّقة”.