القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية جنوب كركوك

بدأت القوات الاتحادية العراقية الجمعة عملية عسكرية باتجاه “استعادة” مواقعها التي خسرتها بعد أحداث حزيران/يونيو 2014 في محافظة كركوك شمال البلاد، وفق ما أعلن ضابط كبير في الجيش العراقي.

وقال الضابط، وهو برتبة عميد وموجود ضمن القوة جنوب مدينة كركوك لوكالة فرانس برس: “باشرت القوات المسلحة العراقية حركتها تجاه استعادة مواقعها قبل أحداث حزيران/يونيو 2014″، في إشارة إلى المواقع التي استولى عليها الاكراد مستغلين هجوم تنظيم داعش وانهيار الجيش العراقي في حينه.

من جانب آخر، ذكر تلفزيون رووداو الكردي نقلاً عن نائب رئيس إقليم كردستان العراق، كوسرت رسول، أنه يجري نشر عشرات الآلاف من قوات البيشمركة في منطقة كركوك للتصدي “لتهديدات” محتملة من القوات العراقية.

وقال رسول إن “عشرات الآلاف من مقاتلي البيشمركة وقوات الأمن متمركزون بالفعل في كركوك وحولها”.

وأضاف أنه “تم نشر ما لا يقل عن ستة آلاف آخرين من أفراد البيشمركة منذ مساء الخميس للتصدي لتهديد القوات العراقية”.