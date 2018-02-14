صدت القوات السعودية هجوماً للميليشيات الحوثية، في ساعة متأخرة من الأربعاء، قبالة نجران.

وأسفرت العمليات التي نفذتها القوات السعودية عن مقتل 25 حوثيا وإصابة أخرين بقصف من المدفعية السعودية استهدف العناصر المهاجمة.

وإلى ذلك، قامت مروحيات الأباتشي السعودية بتدمير 3 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.

والأحد الماضي، تعاملت القوات السعودية مع هجمة مماثلة للميليشيات ، وكبدتها 17 قتيلا.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى محاولة التسلل للحدود السعودية لتنفيذ أي عملية عسكرية ترفع من معنوبات عناصرها.

وخلفت هجمة الأحد الماضي أيضا مركبات مدمرة للحوثيين بدعم من طيران قوات التحالف العربي.