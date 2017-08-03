القوات الروسية تعثر على ترسانة أسلحة في موسكو

أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي عن “العثور على ترسانة من الأسلحة تشمل 7 آلاف طلقة نارية و1.5 كيلوغرام من مادة البارود في إحدى الشقق السكنية بضواحي موسكو”.

ونشر على الموقع الرسمي للحرس الوطني الروسي بياناً أكد فيه أنه “عثر خبراء المتفجرات من قوات الحرس الوطني على 28 قطعة سلاح خفيف و16 قنبلة يدوية و27 صاعقا و1.5 كيلوغرام من البارود و34 من صواريخ الإشارة، و18 قطعة من السلاح الأبيض، وأكثر من 7 آلاف قطعة ذخيرة من مختلفة الأعيرة. وتم تسليم ترسانة الأسلحة، التي عثر عليها بالكامل لفريق التحقيق، لإجراء التحقيقات اللازمة”.